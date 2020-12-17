Iota Kasırgası sonrası San Andres Adaları
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Iota Kasırgası sonrası San Andres Adaları

17.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:57

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki San Andres adaları etkili olan lota kasırgası sonrası yaralarını sarmaya başladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki San Andres adaları etkili olan lota kasırgası sonrası yaralarını sarmaya başladı. Doğal yapısı, denizi ve zengin faunasi ile bölgede turistlerin en çok ziyaret ettiği destinasyonlardan olan San Andres adaları ziyaretçilere dalış ve kano gibi aktivite imkanları da sunuyor. Tuzlu suda yaşayan, boyları 2 metreye ulaşabilen deniz iguanaları (Amblyrhynchus cristatus) adadaki Johnny Cay Bölge Parkı'nda da görülebiliyor. Güney Amerika kıtasına özgü olan Boa yılanı, Old Point Bölge Parkı'nda görülebiliyor. Timsahların yaşadığı, adanın merkezindeki Big Pond Laguna da ilgi çekiyor.

Iota Kasırgası sonrası San Andres Adaları
Iota Kasırgası sonrası San Andres Adaları
Iota Kasırgası sonrası San Andres Adaları
Iota Kasırgası sonrası San Andres Adaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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