İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı
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İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı

Adana'da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti.

21.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:41
İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı

'da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkarak kendini nehre atıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti.

4 GÜNDE İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4 gün önce Seyhan Nehri üzerinde bulunan tren köprüsüne çıkan Ahmet U. (38), müzakereci polislerin 2 saatlik çabaları sonucu ikna edilerek indirildi. Ancak şahıs, dün sabah saat 07.00'de aynı amaçla tekrar köprüye çıktı. Kendisini nehre atmak isteyen şahsı gören vatandaşlar, polise verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşılık sualtı polisleri de tedbir aldı. Bir dalgıç polis Ahmet U'nun atladığında düşeceği yere nehirde vatandaşları gezintiye çıkarmakta kullanılan 'Saltanat Kayığı' ile gidip hazır beklemeye başladı.

ÜŞÜYÜNCE YÜRÜYÜŞ YAPMAYA BAŞLADI

Ancak Ahmet U. müzakereci polislerin yaklaşık 3 saat dil dökmesine rağmen bir türlü ikna olmadı. Ahmet U. köprünün üzerinde bir süre sonra üşümeye başlayınca yürüyüş yaparak ısınmaya çalıştı. Ahmet U. ile birlikte müzakereci kadın ve erkek polisin de birlikte gitmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

HASTANEYE YATIRILDI

Ahmet U. bir süre sonra polis tarafından ikna edildi. Ahmet U. savcılığın kararıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı
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HABER YORUMLARI (12)

  • HAY DAA:
    her intihar girisiminde bulunan kisi aslinda intihar etmek istemiyordur, biraz ilgi gormek veya birisilernin onun derdiyle ilgilenmesi icin dikkat cekmek istiyor. Fakat oraya toplanan insanlar sannki azm ettici oluyor ve belki de bu insanlar gururundan dolayi intihar etmek zorunda kaliyor.
    Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • TURKOGLU:
    Adamin psikolojik sorunları var Allah kimsenin başına vermesin. gereksiz yorumlar ve bos insan çok maalesef
    Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
  • GERÇEK MÜSLÜMAN:
    bu sığırı salla gitsin ama köprü güzelmiş, hamdolsun çok güzel inşiyatlar yapıldı bu iktidar sayesinde
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  • XMAN:
    insaallah seni sallarlar Rabbimden dilegim bu cocuk ne yasiyorsa daha kötüsünü sen yasa insaallah!!!
    4 2 Yayından Kaldır
  • XMAN:
    insaallah seninde psikolojin bozulur ozaman görürsün anyayi gonyayi. . . .
    2 2 Yayından Kaldır
  • PELERİNLİ AHMET HOCA:
    Isınmak istiyorsan aşağı atla evladım, beyaz bir ışık göreceksin onu takip et dümdüz ilerle hiç sapma, sonra sıcak bir yere geleceksin.
    Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
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