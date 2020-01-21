İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı
Adana'da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti.
Adana'da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkarak kendini nehre atıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti.
4 GÜNDE İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4 gün önce Seyhan Nehri üzerinde bulunan tren köprüsüne çıkan Ahmet U. (38), müzakereci polislerin 2 saatlik çabaları sonucu ikna edilerek indirildi. Ancak şahıs, dün sabah saat 07.00'de aynı amaçla tekrar köprüye çıktı. Kendisini nehre atmak isteyen şahsı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşılık sualtı polisleri de tedbir aldı. Bir dalgıç polis Ahmet U'nun atladığında düşeceği yere nehirde vatandaşları gezintiye çıkarmakta kullanılan 'Saltanat Kayığı' ile gidip hazır beklemeye başladı.
ÜŞÜYÜNCE YÜRÜYÜŞ YAPMAYA BAŞLADI
Ancak Ahmet U. müzakereci polislerin yaklaşık 3 saat dil dökmesine rağmen bir türlü ikna olmadı. Ahmet U. köprünün üzerinde bir süre sonra üşümeye başlayınca yürüyüş yaparak ısınmaya çalıştı. Ahmet U. ile birlikte müzakereci kadın ve erkek polisin de birlikte gitmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.
HASTANEYE YATIRILDI
Ahmet U. bir süre sonra polis tarafından ikna edildi. Ahmet U. savcılığın kararıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
Haber Videosu: İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı
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her intihar girisiminde bulunan kisi aslinda intihar etmek istemiyordur, biraz ilgi gormek veya birisilernin onun derdiyle ilgilenmesi icin dikkat cekmek istiyor. Fakat oraya toplanan insanlar sannki azm ettici oluyor ve belki de bu insanlar gururundan dolayi intihar etmek zorunda kaliyor.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Adamin psikolojik sorunları var Allah kimsenin başına vermesin. gereksiz yorumlar ve bos insan çok maalesefCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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bu sığırı salla gitsin ama köprü güzelmiş, hamdolsun çok güzel inşiyatlar yapıldı bu iktidar sayesindeCevap Yaz 11 25 Yayından Kaldır
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önce inşaat yazmasını öğren koyun4 Yayından Kaldır
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Amin1 3 Yayından Kaldır
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insaallah seni sallarlar Rabbimden dilegim bu cocuk ne yasiyorsa daha kötüsünü sen yasa insaallah!!!4 2 Yayından Kaldır
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Keşke atlasaydın şimdi helva yiyecektikCevap Yaz 4 23 Yayından Kaldır
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amin inşallah1 1 Yayından Kaldır
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insaallah seninde psikolojin bozulur ozaman görürsün anyayi gonyayi. . . .2 2 Yayından Kaldır
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Isınmak istiyorsan aşağı atla evladım, beyaz bir ışık göreceksin onu takip et dümdüz ilerle hiç sapma, sonra sıcak bir yere geleceksin.Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır