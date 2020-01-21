: İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı

21.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:41

Adana'da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkarak kendini nehre atıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti.

4 GÜNDE İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4 gün önce Seyhan Nehri üzerinde bulunan tren köprüsüne çıkan Ahmet U. (38), müzakereci polislerin 2 saatlik çabaları sonucu ikna edilerek indirildi. Ancak şahıs, dün sabah saat 07.00'de aynı amaçla tekrar köprüye çıktı. Kendisini nehre atmak isteyen şahsı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşılık sualtı polisleri de tedbir aldı. Bir dalgıç polis Ahmet U'nun atladığında düşeceği yere nehirde vatandaşları gezintiye çıkarmakta kullanılan 'Saltanat Kayığı' ile gidip hazır beklemeye başladı.

ÜŞÜYÜNCE YÜRÜYÜŞ YAPMAYA BAŞLADI

Ancak Ahmet U. müzakereci polislerin yaklaşık 3 saat dil dökmesine rağmen bir türlü ikna olmadı. Ahmet U. köprünün üzerinde bir süre sonra üşümeye başlayınca yürüyüş yaparak ısınmaya çalıştı. Ahmet U. ile birlikte müzakereci kadın ve erkek polisin de birlikte gitmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

HASTANEYE YATIRILDI

Ahmet U. bir süre sonra polis tarafından ikna edildi. Ahmet U. savcılığın kararıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Kaynak: İHA

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