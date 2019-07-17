İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte geldiler, pişman oldular

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kemer yolu üzerindeki Büyük Çaltıcak Kamp ve Mesire Alanı'nda, 7 gün sürecek olacak festivalde, onlarca konserin yanı sıra, ATV, yat, rafting, ücretsiz yemek ve çeşitli aktiviteler yer alıyordu. İddiaya göre internet üzerinden başvuru yapıp, ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler dün sabah saatlerinde alana ülkelerinden 48 saatlik otobüs yolculuğuyla geldi. İranlı turistler alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı.

İçeriye girebilenler ise çadırlarını bulamadı. Biletlerini tur şirketi üzerinden aldıklarını belirten turistler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Vaat edilen hiçbir etkinliğinin yapılmadığını ve mağdur edildiklerini ifade eden İranlı turistler sabah saatlerinde valizlerini toplamaya başladı.

Binlerce İranlı turist etkinlik alanı karşısında park halinde bulunan otobüslerine döndükleri görüldü. Bazı turistlerin çadırlarında bazılarının ise etkinlik alanı kenarında endişeli şekilde bekledikleri gözlemlendi. Tüm çabalarına rağmen yetkili mercilere ulaşamayan turistlerin bazıları otobüsleriyle, bazıları taksilerle, bazıları otostopla alandan ayrıldılar. Yol kenarında bavullarıyla yürüyen ve oturan turistlerin trafiği tehlikeye düşürmemesi için bölgede trafik polisleri görev alıyor.

"REZİL OLDUK"

İranlı turist Seher Peniri, "Her şey çok kötü. Verilen sözlerde durulmadı. Hiçbir şey umduğumuz gibi çıkmadı. Ulaşım ve konserlere 1500 lira verdik. Turlar, konserler iptal oldu. Su, yatacak yer yok. Kendimiz çadır yaptık. Bir İranlı sanatçının yanı sıra başka sanatçılar da sahne alacaktı. Kendi paramızla yeniden otele gidiyoruz. Rezil olduk" dedi.

İranlı Kaver Amiri, festivalin çok kötü çıktığını belirterek, "Verdikleri çadırda su geçirdi. Arkadaşlarımın kalacak yeri yoktu. Verdikleri yemekler de kötüydü. Etkinliklerin hiçbiri olmadı. Bizi bir başımıza bıraktılar, sorumlu arıyoruz. Kimse bize yardımcı olmadı, kendi imkanlarımızla otel bulmaya çalışıyoruz. 6 bin İranlı arkadaşım vardı" diye konuştu.

"ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"

İranlı Mihran Sacidi, tur rehberi olduğunu ifade ederek, "50 kişiyle sabah bölgeye giriş yaptık. Burada çeşitli etkinlikler olacaktı. Ama ortada bir şey yok. Bizi dolandırdılar. Kişi başı neredeyse bin 500 lira verdik. Kadınlar, çocuklar dışarıda yattı. Gece ayaz vardı. Şuan İran'a gitmek zorundayız. İki gün yolculukla buraya gelmiştik ama rezil olduk" dedi.

"MAĞDUR EDİLDİLER"

Hisu Abidini, İki gün yolculuğun ardından Antalya'ya geldiklerini ifade ederek, "Hiçbir yetkili yok her şey berbat. İçecek su bile yok, yemek zaten yok. Bizimle kimse ilgilenmedi" diye konuştu.

Alanın işletmecisi Serkan Cephaneci ise organizasyon firmasının yükümlülüklerini yerine getirmediğinin altını çizerek, "Buradaki insanlar mağdur edildi. Bizde mağduruz, ödemelerimiz yapılmadı. Biz kendi imkanlarımızla insanlara yardım etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA