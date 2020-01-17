İnternet fenomeni 'Taksim dayı' hayatında ilk defa Taksim'e gitti! Herkesin ilgi odağı oldu
Kadıköy'deki sokak röportajıyla ün kazanan internet fenomeni 'Taksim dayı' gazetecilerle birlikte bir ilki gerçekleştirdi. Ümraniye'de yaşayan fenomen dayı hayatında ilk defa Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde ise büyük bir ilgiyle karşılaştı.
Kadıköy'de yapılan sokak röportajıyla fenomen olan 'Taksim dayı' lakaplı Muharrem Topal, kendisine sorulan ingilizce 'Taksim'e nasıl gidebilirim?' sorusuna verdiği cevapla olay olmuştu. İngilizce cevaplar vermeye çalışan Topal'ın röportajı kısa sürede internette milyonlarca izlenmeye ulaştı.
"HELLO, ENEGEYN"
Ümraniye'de yaşayan Topal, hayatında hiç Taksim'e gitmediğini söyledi ve Show Haber muhabiri Ali Çiçek'le birlikte ilk kez Taksim sokaklarında gezdi. 'Hello, enegeyn, haksim' sözleriyle ün kazanan Topal, Taksim'e adım atmasıyla ilgi odağı oldu. Fenomeni görenler yanından ayrılmayıp fotoğraf çekildi.
Haber Videosu: İnternet fenomeni 'Taksim dayı' hayatında ilk defa Taksim'e gitti! Herkesin ilgi odağı oldu
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Adam Kadıköyde yaşıyor nasıl hiç Taksime gitmemiş, bana yalan geldi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tiye almışlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Taksime giden dayı, artık kimseye burayı tarif etmem, burası bitmiş dedi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAKSİME AYAK UYDURMUŞ ÇAK CAK SAKIZ AĞZINDA FENOMEN OLCANA ADAM OLCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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gören de der kuzey kutbundan hacca gitmişCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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memleket yanıyor. bunların yaptıkları habere bakCevap Yaz 18 19 Yayından Kaldır
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EVET MEMLEKET YANIYOR O NEDENLE BİZİM CON CONLAR TİYATRODA O NEDENLE BİZİM CONCONLAR FRANSIZ DERGİ KAPAĞINDA EVET MEMLEKET YANIYOR O NEDENLE BİZİM CONCONLAR TÜM TATİL ALANLARINDA DAHA NELER NELER NEDENSE MEMLEKET YANIYOR BİZİM HABERİMİZ YOK BU MEMLEKETTİ PARASI OLAN MEMLEKET YANIYOR DİYOR OLMAYAN ŞÜKREDİRYOR. BIKTIK BU CONCONLARDAN BİZ Bİ BİTMEDİNİZ Bİ BİTMEDİNİZ13 9 Yayından Kaldır
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neresi yanıyor6 9 Yayından Kaldır
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Hayırdır la. Suriyede''mi yaşıyorsun?5 8 Yayından Kaldır
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dayıyı bi rahat bırakın yaCevap Yaz 12 Yayından Kaldır