İnternet fenomeni 'Taksim dayı' hayatında ilk defa Taksim'e gitti! Herkesin ilgi odağı oldu
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İnternet fenomeni 'Taksim dayı' hayatında ilk defa Taksim'e gitti! Herkesin ilgi odağı oldu

Kadıköy'deki sokak röportajıyla ün kazanan internet fenomeni 'Taksim dayı' gazetecilerle birlikte bir ilki gerçekleştirdi. Ümraniye'de yaşayan fenomen dayı hayatında ilk defa Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde ise büyük bir ilgiyle karşılaştı.

17.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:40

'de yapılan sokak röportajıyla fenomen olan ' dayı' lakaplı Muharrem Topal, kendisine sorulan ingilizce 'Taksim'e nasıl gidebilirim?' sorusuna verdiği cevapla olay olmuştu. İngilizce cevaplar vermeye çalışan Topal'ın röportajı kısa sürede internette milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"HELLO, ENEGEYN"

'de yaşayan Topal, hayatında hiç Taksim'e gitmediğini söyledi ve Show muhabiri Ali Çiçek'le birlikte ilk kez Taksim sokaklarında gezdi. 'Hello, enegeyn, haksim' sözleriyle ün kazanan Topal, Taksim'e adım atmasıyla ilgi odağı oldu. Fenomeni görenler yanından ayrılmayıp fotoğraf çekildi.


Haber Videosu

: İnternet fenomeni 'Taksim dayı' hayatında ilk defa Taksim'e gitti! Herkesin ilgi odağı oldu
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