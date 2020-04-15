Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, anne ve babası katılınca gözyaşlarına boğuldu
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Koronavirüs, Instagram, Bengü, Anne, Magazin

Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, anne ve babası katılınca gözyaşlarına boğuldu

Salgın nedeniyle evde olan şarkıcı Bengü, hayranlarına moral vermek için Instagram'dan canlı yayın açtı. Yayına anne ve babasının katıldığı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

15.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:10
Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, anne ve babası katılınca gözyaşlarına boğuldu

Koronavirüs salgınından dolayı eşi ve yeni doğan kızı Zeynep ile karantinada olan başarılı şarkıcı Bengü, bu süreci evinde geçiren hayranlarına moral vermek için Instagram'dan canlı yayın açmaya başladı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM VE ÇOK ÖZLEDİM"

Takipçileriyle dertleşen ve samimi sohbetiyle herkese moral olan Bengü, bir ara duygusal anlar yaşadı. Salgın nedeniyle bir süredir ailesini göremeyen şarkıcı, canlı yayına anne ve babasının katıldığını görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını silerek konuşan Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel" dedi.

Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, anne ve babası katılınca gözyaşlarına boğuldu
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