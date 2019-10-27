Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Nusret Gökçe'nın sırrı ortaya çıktı

27.10.2019 10:25

'Saltbea' hareketiyle dünya geneline adını duyuran ve New York, Dubai gibi metropolllerde mekan açan ünlü kasap Nusret, sosyal medyada da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla sayıyı sürekli artırıyor. Restorantları dünyaca ünlü yıldızların akınına uğrayan Nusret'in, sosyal medyada da bu kadar popüler olmasının altındaki yatan asıl etken ortaya çıktı.

20 BİN TL MAAŞ VERİYOR

Posta'nın haberine göre, aylık 20 bin TL'ye işe aldığı sosyal medya uzmanıyla çalışan Nusret, tabiri caizse çalışanının dizinin dibinden ayrılmıyormuş. Öyle ki, Nusret dünyanın neresine giderse gitsin sosyal medya uzmanını da yanında götürüyormuş.

"SÜPER ÇALIŞIYOR"

Nusret Gökçe çalışmasından memnun olduğu uzman hakkında yakınlarına da şöyle söylüyormuş: "Süper çalışıyor. Bu yüzden 2020'de ona iyi bir zam yapacağım, aylık maaşı 30 bin TL olacak."

EN ÇOK TAKİP EDİLEN TÜRK

Verdiği her poz, çektiği her video uzman tarafından kontrol edilip takipçisine sunulan ünlü kasap, Instagram'da bu alanda dünyada en çok takip edilen Türk.