Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ataş - Haberler | Güncel

Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş tarladan topladığı nektarinlerin parasını tarladaki ağaçların arasında plastik şişede bıraktı.

Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş tarladan topladığı nektarinlerin parasını tarladaki ağaçların arasında plastik şişede bıraktı.

Bursa'nını İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli Mevkii'nde Dila Kabakçı ailesi ile birlikte nektarin bahçelerine hasada gelince plastik sele içinde bir pet şişe fark etti. Pet şişenin içinde para ve not olduğunu gören Kabakçı, bir vatandaşın tarladan 10 adet nektarin kopardığını ve karşılığında 7,5 TL bıraktığını gördü. Pet şişenin içinde 7,5 TL'nin yanında "Hakkını helal et. Şeftali aldık 10 adet" yazılı notu gören Kabakçı, uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ataş

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da tarladan topladığı nektarinlerin parasını ağaçların arasına bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 09:54:11. #1.15#

title