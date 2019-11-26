İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atıyor

26.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:29

Çöp kovasının olduğu yerde çöpleri kovaya değil de yere atan insanları utandıracak görüntüler. Filin yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna attığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.