İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atıyor
Çöp kovasının olduğu yerde çöplerini yere atan insanları utandıracak görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Filin yerdeki çöpleri çöp kovasına attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
26.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:29
Çöp kovasının olduğu yerde çöpleri kovaya değil de yere atan insanları utandıracak görüntüler. Filin yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna attığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Haber Videosu: İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atıyor