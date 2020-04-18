Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde Kal' çağrıları ve hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları, hava kirliliğinin azalmasına neden oldu. Özellikle nüfusun en kalabalık olduğu şehir İstanbul'dan, Uludağ'ın cam gibi göründüğü görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın uygulanmasıyla birlikte hava ve deniz trafiği büyük ölçüde azaldı, kentin hava temizliği büyük ölçüde arttı. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte, Bursa'da bulunan Uludağ'ın net bir şekilde görüldüğü kareler büyük ilgi gördü.

Ülkemizde on binlerce insanın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde, alınan tedbirler artarak devam ediyor. Sokağa çıkmada uygulanan yaş kısıtlaması, vatandaşlara evden çıkmamaları çağrıları ve hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları; hava kalitesinin de artmasına neden oldu. İstanbul'dan Uludağ'ın cam gibi net göründüğü kareler ise yayınlandıktan sonra sosyal medyada ilgi çekti.

TEDBİRLER HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRDİ

Ülkemizde 1.769 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği salgının ardından birçok vatandaşın eve kapanması sonucu hava kalitesinde gözle görülür bir iyileşme olduğu görüldü. Özellikle mega kent İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğunun azalmasıyla hava kalitesi ciddi oranda iyileşti. Özellikle toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düştü.

10 GÜNDE HAVA KİRLİLİĞİ %30 AZALDI

Bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, İstanbul'da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.Vatandaşlar, virüsün ardından yetkililerin evde kalın çağrılarına kulak verirken İstanbul'dan Uludağ'ın cam gibi göründüğü görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AÇIK OLACAK KURUMLAR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yasak kapsamında açık olacak kurumların listesini de paylaştı. ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gazete dağıtımının "evlere servis" şeklinde yapılması esas olacak. Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından her mahalle için dağıtım planı yapılacak.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR

Genelgeye göre, sokağa çıkabilecek kişiler ise şu şekilde:

-Genelgede yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar

-Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil)

-Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar

-Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar

-Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. teknik ekip

-Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları

-Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

-Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri çalışanları

-Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık yapan, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı)

-Tedarik zinciri

-Ekmek dağıtımında görevli olanlar

-Veteriner hekimler

-Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

-Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

-İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)

-Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde izin verilenler

-Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel

-19.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar.