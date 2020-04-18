Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, Uludağ, Güncel

Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde Kal' çağrıları ve hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları, hava kirliliğinin azalmasına neden oldu. Özellikle nüfusun en kalabalık olduğu şehir İstanbul'dan, Uludağ'ın cam gibi göründüğü görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

18.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:19
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın uygulanmasıyla birlikte hava ve deniz trafiği büyük ölçüde azaldı, kentin hava temizliği büyük ölçüde arttı. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte, Bursa'da bulunan Uludağ'ın net bir şekilde görüldüğü kareler büyük ilgi gördü.

Ülkemizde on binlerce insanın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde, alınan tedbirler artarak devam ediyor. Sokağa çıkmada uygulanan yaş kısıtlaması, vatandaşlara evden çıkmamaları çağrıları ve hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları; hava kalitesinin de artmasına neden oldu. İstanbul'dan Uludağ'ın cam gibi net göründüğü kareler ise yayınlandıktan sonra sosyal medyada ilgi çekti.

TEDBİRLER HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRDİ

Ülkemizde 1.769 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği salgının ardından birçok vatandaşın eve kapanması sonucu hava kalitesinde gözle görülür bir iyileşme olduğu görüldü. Özellikle mega kent İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğunun azalmasıyla hava kalitesi ciddi oranda iyileşti. Özellikle toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düştü.

İnsanlar evde kalınca İstanbul'dan Uludağ cam gibi görünmeye başlandı

10 GÜNDE HAVA KİRLİLİĞİ %30 AZALDI

Bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, İstanbul'da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.Vatandaşlar, virüsün ardından yetkililerin evde kalın çağrılarına kulak verirken İstanbul'dan Uludağ'ın cam gibi göründüğü görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AÇIK OLACAK KURUMLAR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yasak kapsamında açık olacak kurumların listesini de paylaştı. ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gazete dağıtımının "evlere servis" şeklinde yapılması esas olacak. Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından her mahalle için dağıtım planı yapılacak.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR

Genelgeye göre, sokağa çıkabilecek kişiler ise şu şekilde:

-Genelgede yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar

-Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil)

-Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar

-Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar

-Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. teknik ekip

-Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları

-Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

-Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri çalışanları

-Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık yapan, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı)

-Tedarik zinciri

-Ekmek dağıtımında görevli olanlar

-Veteriner hekimler

-Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

-Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

-İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)

-Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde izin verilenler

-Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel

-19.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar.

Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti Haberler
Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol...
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri...
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip zerdeçalı tavsiye etti
Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Falcao Lionel Messi Malcolm Thomas Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Manken Lenfoma
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 12:22:50. #1.14#
title