Insan görünümlü Thresh Wild Rift arenasına giriş yapmaya hazırlanıyor!

İnsan görünümlü Thresh'i Wild Rift arenalarında görmeye hazır mısınız?

League of Legends'ın sevilen destek şampiyonlarından insan görünümlü Thresh Wild Rift arenasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Wild Rift yakın bir zamanda oyuna ekleyeceği şampiyonu alışık olmadığımız bir biçimde getiriyor.

Şampiyon 13 Ağustos Cuma günü gece yapılacak olan güncelleme ile oyuna eklenecek. Ayrıca şampiyon bir de yeni bir kostüm ile geliyor, yine aynı zamanda oyuna eklenmiş olacak.

Şampiyonun oyuna eklenme bilgisi geldikten sonra çoğu oyuncu Thresh'in insan görünümünden rahatsız olduğunu belirtti. Özellikle League of Legends'daki bilinmezliği ve gizemi ile çoğu oyuncuyu kendine sevdiren şampiyon, Wild Rift arenalarında bambaşka bir görünüm ile bizi karşılayacak.

Kaynak: Playerbros