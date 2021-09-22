İnşaattan atarak ölümüne sebep oldukları köpeği gömerken yakalandılar

BATMAN'da bir inşaatın 3'üncü katından atıp ölümüne sebep oldukları köpeği inşaatın bahçesinde gömerken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Batman merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katından attıkları köpeğin ölümüne sebep olan ve inşaatın bahçesine gömmeye çalışan 2 kişi, olayı görenler tarafından ihbar edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince köpeği gömerken yakalanan 2 kişi emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.