İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı
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İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yüksek Mahallesinde bir inşaatta yaşayan vatandaş, muhtar sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yüksek Mahallesinde bir inşaatta yaşayan vatandaş, muhtar sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ile Yüksek Mahalle muhtarı Ferman Karaalp, sosyal projelerle ön planda olmaya devam ediyor. Yüksek Mahallesinde 6 yıl önde eşi ölen Sıtkı Toktaş (60) tek başına bir inşaatta yaşamaya başladı. Mahalle muhtarı ve iş adamı ferman Karaalp ile Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in girişimleri sonucu Toktaş'ın kaldığı inşaatın onarılması için çalışmalara başlandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ilçelerinde sosyal projelerle vatandaşların yardımına koşmaya çalıştıklarını söyledi. Ateş, "Yüksek Mahalle'mizde bulunan bir inşaatta ikamet eden 60 yaşındaki Sıtkı Toktaş, 6 yıl önce eşi vefat ettikten sonra hayat mücadelesini bırakmış, inşaatta yaşamaya başlamış. Mahalle muhtarımız ve aynı zamanda iş adamı olan Ferman Karaalp ile birlikte vatandaşımızın kaldığı inşaata giderek neler yapabiliriz diye düşündük. Sıtkı Toktaş'ın kaldığı inşaat kendisine aitmiş, maddi durumu olmadığı için öyle inşaat halinde bırakmış. Biz de evinde gerekli çalışmayı başlatıp vatandaşımızın daha sağlıklı bir evde yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Yüksek Mahallesi'ndeki inşaata 6 yıldır yaşadığını belirten Sıtkı Toktaş, "Ben 6 yıldır inşaat gibi evde kalıyordum. Eşim 6 yıl önce vefat etti, tek başıma yaşıyorum. Muhtarlarımızın girişimleri sonucu evim yapılıyor. Allah sebep olanlardan razı olsun. Ömür boyu onlara minnettarım" dedi. - DİYARBAKIR

İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı
İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı
İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı
İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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