İstanbul Havalimanı'na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, seferden çekildi
İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş sırasında kuş sürüsüne daldı. Gövdesi hasar alan uçağın seferden çekilmesine karar verildi.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının iniş sırasında kuş sürüsüne daldığı ve uçağın gövdesinde hasar oluştuğu bildirildi.
KUŞ SÜRÜSÜNE DALDI, SOL KANADINDA HASAR OLUŞTU
Airporthaber'de yer alan habere göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak talihsiz bir kaza yaşadı. İstanbul Havalimanı inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne dalan uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.
UÇAK, SEFERDEN ÇEKİLDİ
Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçağa teknik ekip inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.
HAZİRAN AYINDA BENZER BİR OLAY YAŞANDI
Haziran ayı sonunda da İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış, uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.
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ülkeye bir çivi çakmazsınız lafa gelin kimse elinize su dökemez buda bir yetenekCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok bilenler hemen eleştirmeye başladı. sanki başka hava alanlarında olmuyor bu tür olaylarCevap Yaz Yayından Kaldır
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chpliler eleştirincede vatan haini diyorsunuz alın işte bunlar gerçekler ben thy''de çalışan bir hostesim can güvenliğimiz yok resmen ölümle burun burunayızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rüzgarlı havada çorlu havaalanına iniyor uçaklar plan proje süper vallahi harikasınız tebrikler. . . peşkeş çeke çeke düştüğümüz duruma bak . . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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yazık olmuş kuşlara, üzgünüm. . .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Saçma sapan bir yere hiç araştırma yapmadan havalimanı yapılırsa işte böyle hayvanlar katledilir ve insan hayatı da tehlikeye atılır.Cevap Yaz 34 23 Yayından Kaldır
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yazık kuşlara… göç yolunun üzeri olduğu biline biline yapıldı oraya havaalanı. hiç mi günahtan korkmadınız. . .Cevap Yaz 28 20 Yayından Kaldır
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Daha dur bu baslangic.Cevap Yaz 21 18 Yayından Kaldır
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işaşak ucak düşecegi varsa senvarken düşsun de yok ol git sizn zıhnızdekilerle dolu olur işallahYayından Kaldır
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50 yerden İkaz Edildi, Burası Kuşların Uçuş Güzergahı Diye, Salağa Yatıldı. ALLAH Korusun Hiç Hoş Haberler Değil ! Bakalım Hayırlısı CAN'' dan Uzak Olsunda.Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır