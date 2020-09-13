İngiltere, Rus Skyfall füzeleri hakkında uyardı
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İngiltere, Rus Skyfall füzeleri hakkında uyardı

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

İngiltere, Rus Skyfall füzeleri hakkında uyardı
13.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:17

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.  

Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen '9M730 Burevestnik füzesi hakkında, "Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldırıcak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini "sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.


Kaynak: DHA

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