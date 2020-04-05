İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle bugün ulusa seslendi. Elizabeth "Kendini izole etmek dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat" diye konuştu. Bu konuşma Elizabet'in kişisel tarihinde yaptığı 4. konuşma oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle bugün ulusa seslenişinde "Kendini izole etmek dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Kraliçe Elizabeth, fedakar bir şekilde çalışan diğer insanların da salgına karşı mücadelede halkı desteklediğini söyledi.

"GURUR DUYMAMIZ GÜNÜMÜZÜ VE GELECEĞİMİZİ DE TANIMLIYOR"

Koronavirüsün finansal zorluklar, yas ve aşılması gereken büyük sorunlar getirdiğini belirten Kraliçe, "Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üzerinden geleceğiz" dedi ve ekledi: "Kendimizden gurur duymamız yalnızca geçmişimizden kaynaklanmıyor, günümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor.

"DUA VE MEDİTASYON İÇİN BİR FIRSAT"

Birleşik Krallık'ın bir araya geldiği ve sağlık çalışanları ile diğer kilit öneme sahip işçileri alkışladığı anlar ulusal ruhumuzun dışa vurumu olarak hatırlanacaktır ve bunun sembolü de çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları olacaktır. Kendini izole etmek zor bir şey olsa da tüm inanç gruplarından ve inançsızlardan pek çok insan, bunun yavaşlamak, ara vermek, dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat olduğunu fark ediyor."

KRALİÇE'NİN 4. ULUSA SESLENİŞİ

Kraliçe 2. Elizabeth bugüne kadar çok az sayıda ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Bunlar 1991'de İngiltere'nin Birinci Körfez Savaşı'na katılımı sırasında, 1997'de Prenses Diana'nın cenazesi öncesinde ve 2002'de annesinin cenaze töreni öncesindeydi.

Ulusa sesleniş konuşması için yalnızca BBC'den koruyucu kıyafet giymiş bir gazetecinin görüntü almasına izin verildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 621 artarak 4 bin 934 oldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.

Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

PRENS CHARLES VE BAŞBAKAN JOHNSON DA YAKALANDI

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.