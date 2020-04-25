İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
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İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim

Koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere'den Türkiye'ye getirilen ve tedbirler kapsamında Kırıkkale'de bir yurtta karantinaya giren üniversite öğrencisi yaşadıklarını anlattı. Genç öğrenci, "Buraya gelince kendimi güvende hissettim" dedi.

25.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:05
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi Simay Küçükkolbaşı, "Personeller çok ilgililerdi, çok motive edicilerdi ve onları görünce gerçekten destek verici yönlerini gördükçe kendimi güvende hissettim" dedi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta önce İngiltere'den getirilen 333 Türk vatandaşı, Kırıkkale'deki karantina yurduna yerleştirildi. Üniversite öğrencisi Simay Küçükkolbaşı, geliş sürecini ve yurttaki geçirdiği karantina günlerini kamera karşısına geçerek anlattı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM"

Karantina personellerinin çok ilgili ve motive edici olduğunu belirten Küçükkolbaşı, "Otobüslerde sosyal mesafeye dikkat edilerek koltuklara tek tek oturtularak düzenli ve sağlıklı bir şekilde şu anda kalmış olduğum Kırıkkale KYK yurduna getirilmiş bulundum. Gerçekten çok yorucu ve zorlu bir sürecin ardından bizi burada bekleyen sağlık ekipleri, yetkililer ve bizimle 14 gün boyunca bulunacak personel karşıladı. Çok ilgililerdi, çok motive ediciler ve onları görünce onların gerçekten destek verici yönlerini gördükçe kendimi güvende hissettim" dedi.

"MOTİVE EDİCİ KONUŞMA YAPTILAR"

Karantina sürecini anlatan Küçükkolbaşı, şunları kaydetti:

"Yurda girişimiz sağlanmadan önce tekrar sağlık taramasından geçtik ve hijyenik maske ile eldivenlerimiz tekrar sağlandı. Daha sonra bizi bilgilendirmek adına küçük bir eğitimden geçtik. Bu eğitimde bütün sağlık ekibi kendini tanıtarak bu 14 gün boyunca bizden ne beklediklerini, bize neler sağlayacaklarını, odamızda ne gibi olanakların bulunduğundan bahsettiler. Bize gerçekten motive edici konuşma yaptılar."

"BULUNMUŞ OLDUĞUM YURT ÇOK GENİŞ VE FERAH"

Yerleştirildikleri yurdu da değerlendiren Simay Küçükkolbaşı ferah bir yerde kaldıklarını belirtti. Küçükkolbaşı, "Bu bence çok önemliydi. Çünkü hepimiz mental olarak yoğun bir süreçten geçip bu yurtlara gelmiş bulunduk o yüzden yurtlara henüz yerleşmeden önce bu şekilde hepimiz biraz daha silkelenip kendimize gelme fırsatı yakaladık. Daha sonra odalarımıza gönderildik. Ben şu an dört kişilik bir odada tek başıma kalıyorum. Açıkçası 9-10 senelik yurt hayatında bulunmuş biri olarak şu anda bulunmuş olduğum yurt çok geniş ve ferah. Günlük düzenli olarak sağlık ekipleri sürekli taramalar yapıyor. Sürekli periyodik olarak ateşimiz ölçülüyor. Onun dışında günlük öğün saatlerinde bizim yemeklerimiz kapılarımıza getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ NE İSTİYORSAK HEPSİ BURADA BİR ŞEKİLDE SAĞLANIYOR"

Küçükkolbaşı, "İhtiyacımız olan giysi, elektronik eşya, market alışverişi gibi ihtiyaçlarımız biz dışarıya çıkmadan hiçbir şekilde odamızdan çıkmadan bize ne istiyorsak hepsi burada bir şekilde sağlanıyor. Gerçekten zorlu bir sürecin ardından bu şekilde karşılanmak ve bize bu olanakların sağlanması bizim için bence çok önemli bir şey. Hem psikolojik olarak hem sağlığımız açısından çok önemli bir durum. O yüzden buradaki sağlık personellerine, yetkililere çok teşekkür ediyorum ayrıca tahliye uçuşunun sağlanması ve bizim burada geniş ferah odalarda rahat ettirebilmemiz açısından ilgili bakanlıklara da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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