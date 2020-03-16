İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi ABD Gümrük ve Sınır Birliği, sahte koronavirüs testlerinin yakalandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'den ABD'ye gönderilen sahte koronavirüs testleri Los Angeles Havalimanı'nda yakalandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 6 bin 516 insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, artan maske fiyatları ve stokçuluğun yanı sıra ABD'den yeni bir sahtecilik haberi geldi.

SAHTE TEST KİTLERİ ELE GEÇİRİLDİ

ABD Gümrük ve Sınır Birliği, İngiltere'den ABD'ye gönderilen sahte koronavirüs test kitlerinin Los Angeles Havalimanı'nda ele geçirildiğini duyurdu. Kurum, test kitlerinin gümrüğe "su" olarak bildirildiğini ancak incelemenin farklı sonuçlar gösterdiğini duyurdu.

ABD'de sınırlı sayıda koronavirüsü testi olduğu ve bu nedenle sadece ihtiyaç sahiplerine test yapıldığı belirtiliyor.

JACK ME, ABD'YE 500 BİN TEST KİTİ GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Alibaba'nın kurucusu Çinli girişimci Jack Ma ABD'ye yardım için 500 bin test kiti göndereceğini açıklamıştı.

Koronavirüs dünya genelinde 150 binden fazla insana bulaştı. ABD'de ise şimdiye kadar 2 bin 500'den fazla vaka bildirildi. Ülkede ölü sayısı ise 50'yi geçmiş durumda.