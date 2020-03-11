İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
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İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in, yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulundu.

11.03.2020 07:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 07:50
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre salgının son kurbanı, İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries oldu. Haberde, Dorries üzerinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.

EVE KAPANDI

Bakan Yardımcısı Dorries ise yaptığı açıklamada, kendisine virüs bulaştığı bilgisinin ardından tavsiye edilen önlemleri yerine getirdiğini ve eve kapandığını belirtti.

Dorries, "Halk Sağlığı Kurumu detaylı temas takibi başlattı ve bakanlık ve parlamento ofisim, kurumun önerilerini yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries

"DOĞRU OLANI YAPTI"

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla 'çok üzgün' olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

Toplamda 382 Kovid-19 vakasının bulunduğu İngiltere'de son olarak 6 kişi, virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetmişti.

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İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in, yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Öte yandan Dorries'in son

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