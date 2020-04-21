İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
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İngiltere, 23 Nisan, Güncel

İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı. Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

21.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:28

Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

"BAŞARI ŞANSI YÜZDE 80"

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti. Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

AMAÇ KOVİD-19'UN HÜCRELERE TUTUNMASINI ENGELLEMEK

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.
Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

GÖNÜLLÜLER ARANIYOR

Sağlık bakanının açıklamalarıyla aynı sıralarda Imperial College London da, Twitter hesabı üzerinden, aşı çalışmalarında üzerinde denemeler yapılması için gönüllüler aradığını duyurdu. Üniversite, yaptığı paylaşımda, 18-55 yaş arası, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin gönüllü olmaları ve kabul edilmeleri halinde 190 ile 625 pound arasında ödeme yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek

Dünyada aralarında Türkiye'nin de olduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek

Kaynak: AA

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