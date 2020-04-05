İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi İngiltere'de, 5G şebekelerinin koronavirüsü yaydığı iddialarının sosyal medyada ortaya atılmasının üzerine, ülkenin bazı bölgelerinde baz istasyonları ateşe verildi.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tipkoronavirüs salgını nedeniyle, ölü sayısının 4 bin 313'e çıktığı İngiltere'de, sosyal medyada, virüsü 5G şebekelerinin yaydığı öne sürüldü. Bunun üzerine ülkenin bazı yerlerinde baz istasyonları yakıldı.

"SADECE SAÇMA DEĞİL, TEHLİKELİ DE"

Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, "Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de" dedi.

"CEP TELEFONU AĞLARI KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP"

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, "Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda" diye konuştu.

VAKA SAYISI 43 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, vaka sayısı 42 bin 479'a yükseldi. 4 bin 313 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, sokağa çıkma yasağı getirildi.