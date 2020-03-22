İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı 84 yaşındaki İlyas Güngör'ün de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede yaşayan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 3'e yükseldi.
22.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:09
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı İlyas Güngör, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere'de bir Türk vatandaşının daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 3'e yükseldi.
84 YAŞINDAYDI
Başkent Londra'da yaşayan 84 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlyas Güngör'ün bugün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Güngör'ün ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
İngiltere'de daha önce Kahramanmaraşlı Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İHA