İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
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İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu

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İngiltere'de aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu. Bu durum aşıda yeni bir yan etki mi bulundu tartışmalarına neden olurken, İngiliz sağlık kuruluşu BTA, kulak çınlamasının korona aşısı yapılan her 24 bin kişiden birinde veya daha azında yaşanabileceğini ileri sürdü. Bu durumun aşıların yan etkisinden ziyade strese dayalı ortaya çıktığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başlaması ile pandemiye karşı mücadele dünyanın dört bir yanında son sürat sürüyor. Aşılarda çıkan yan etkiler ise tartışmaların odağındaki yerini koruyor. İngiltere'den gelen bir haber bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"HER 24 BİN KİŞİDEN BİRİNDE YAŞANABİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu. İngiliz sağlık kuruluşu BTA, Kovid-19 aşısı ile enjekte edilen her 24 bin kişiden birinde veya daha azında kulakta çınlama sorunu yaşayabileceğini açıkladı. Aynı açıklamada 'Aşıların kulak çınlamasına neden olma veya daha kötü hale sonuçlar doğurma olasılığı oldukça düşük görünüyor' ifadesi de yer aldı.

Ancak bilim insanları buna neyin sebep olduğu ve etkileri üzerinde hala yeterli bilgiye sahip olmadıklarının altını çiziyor. Aralık ayında kulak çınlaması uzun Kovid 19'un 30 kadar semptomundan biri olarak listelenmişti.

"TESADÜFİ OLABİLİR VEYA GERÇEK BİR ETKİ OLABİLİR"

Peki Kovid-19 kulak çınlamasını tetikleyebiliyorsa, aşı da bunu yapabilir mi? Bu soruya yanıt veren Profesör Nirmal Kumar, şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum tamamen tesadüfi olabilir veya gerçek bir etki olabilir. Ancak aşı sonrası kulak çınlaması şikayeti çok nadirdir.'

Bu durumun aşıların yan etkisinden ziyade strese dayalı ortaya çıktığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
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