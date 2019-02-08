İngiltere'de Hazırlanan Rapor: 3 Polis, Tahir Elçi Yönünde Doğrudan Ateş Hattındaydı -2

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, basın açıklaması yaptığı tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada yaşamını yitiren dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi ile ilgili İngiltere'de hazırlanan rapor, kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda kameralardan silahlarını ateşledikleri tespit edilen 5 polis memurundan 3'ünün, Tahir Elçi'nin bulunduğu yönde farklı engel seviyelerine sahip doğrudan ateş hattı bulunduğu kanaatine yer verildi.

Diyarbakır Baro Başkanı iken, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yapan Tahir Elçi, çıkan çatışmada başından vurulup yaşamını yitirdi. Ölümünün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen faili henüz bulunamayan Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili Diyarbakır Barosu tarafından Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü'nden rapor hazırlanması istendi. Olay sırasında çekilen görüntülerle içeriklerde yer alan ses analizleri ve 3 boyutlu grafiklerle 2 yılda hazırlanan rapor, bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

'3 POLİSİN ATEŞ YÖNÜ ELÇİ'

Raporda, Tahir Elçi'nin otopsi raporunda da yer alan ensesinden tek kurşunla öldüğü belirtildi. Raporda, olay sırasında çekilen görüntülerde silahlarını ateşledikleri görülen 5 polis memurundan 3'ünün, Tahir Elçi yönünde farklı engel seviyelerine sahip doğrudan ateş hatları bulunduğuna dikkat çekildi. Görüntülerden, silahlarını ateşleyen 5 memur dışında, bazı ateş seslerin de duyulduğu, bunların da görüntülere yansımayan polis memurlarının ifadelerinde olay sırasında silahlarını ateşledikleri söylemeleri üzerine tespit edildiğine yer verildi. Raporda ayrıca çatışma sırasında koşarak kaçan PKK'lı 2 teröristin, ellerindeki tabancaları Tahir Elçi yönüne ateşlemediği de savunuldu.

BARO BAŞKANI AYDIN: BAŞSAVCILIKLA PAYLAŞTIK

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak baro bünyesinde bir komisyon oluşturulduğunu belirterek, "Bu komisyonumuz başından sonuna kadar bu soruşturmayı takip ediyor. Bu soruşturmadaki aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu yaptığımız çalışma da bu kapsamda yapılan bir çalışma. Aslında soruşturma makamı tarafından da bu soruşturma yürütülebilir" dedi.

Baro Başkanı Aydın, 2016 yılında rapor için Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümüne başvuru yaptıklarını ifade ederek, "Titiz bir çalışma sonucunda bu rapor hazırlandı. Biz 14 Aralık'ta hazırlanan raporu ve videoyu Diyarbakır Soruşturma Savcısı ve Başsavcılıkla paylaştık. Bu konudaki talebimizi de yazılı olarak kendilerine ilettik. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre henüz bu rapor üzerine Soruşturma Savcılığı ekstra bir yargılama faaliyeti yapmış değil. Bu çalışma sonuç olarak şuna işaret ediyor. Tamamen bilimsel veriler kullanılarak yapılan bu çalışma, dosyadaki görüntüler, ses analizleri, bilirkişi raporları, tanık beyanları bir bütün olarak değerlendirilmiş ve Başkan Elçi'nin ölümüne kimin ya da kimlerin sebep olabileceği konusunda bir çalışma yürütülmüş. Varılan sonuç, 3 polis memurunun kuvvetli suç şüphesi altında olduğuna işaret ediyor. Bu raporun bizim için en can alıcı kısmı bu. Bilimsel veriler kullanılarak, ses analizleri kullanılarak ya da tetkik edilerek 3 polis memurundan birinin, Tahir Elçi'nin ölümüne sebep olan silahı olabileceği ya da olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'RAPORDA 4 TESPİT VAR'

Aydın, raporda 4 tespit olduğunu ve şüpheli 3 polis memurunun ifadeye çağırılmasını beklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Beklentimiz, biran önce bu polis memurlarını şüpheli olarak çağırıp, ifadelerine başvurulması ve elde edilecek diğer delillerle birlikte bu kişi ya da kişiler hakkında bir tutuklama kararı verilmesi ve bu soruşturmanın, daha özenli ve dikkatli bir şekilde yürütülmesidir. Bizim hem baro olarak, hem komisyon olarak soruşturma makamından beklentimiz bu yönde. Raporda birinci tespit, Tahir Elçi'nin ensesine gelen bir kurşunla öldüğüne dair bir tespit var. Bu otopsi raporuyla da teyit edilmişti. İkinci tespit, orada görüntüde bulunan 2 örgüt mensubunun silahından çıkan mermilerle öldürülmediği yönünde bir tespit var. Üçüncü tespit ise daha önce Başkan Elçi'nin görüş alanında olmayan başka bir kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu bir silahla vurulduğu yönünde iddialar vardı. Bu iddianın da bilimsel veriler kullanılarak doğru olmadığı tespit edilmiş. Son olarak A, C, D olarak isimleri kodlanan 3 polis memurunun da kuvvetli suç şüphesi altında olduğu muhtemel fail olabilecekleri yönünde bir tespite yer verilmiş. Şu anda bizim sunduğumuz bu rapor, teknik olarak uzman mütalaasıdır. Bu raporu savcılık belki 'Adli tıpa gönderip, teyit etmek istiyorum' diyebilir. Bir zaman marjı olacak ama ilelebet beklemeyeceğiz. Bizim de bu konuda A, B planlarımız var. Bekleyeceğiz bir süre. Eğer bir netice elde edemezsek, Anayasa Mahkemesi, ve peşi sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile diğer uluslararası hukuksal mekanizmaları da zamanı gelince sizlerle paylaşacağız." - Diyarbakır

Kaynak: DHA