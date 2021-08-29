İngiltere'de çevreci grup, bilim müzesiyle sponsorluk anlaşması yapan petrol şirketi Shell'i protesto etti
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İngiltere'de çevreci grup, bilim müzesiyle sponsorluk anlaşması yapan petrol şirketi Shell'i protesto etti

İngiltere'de çevreci grup, bilim müzesiyle sponsorluk anlaşması yapan petrol şirketi Shell'i protesto etti
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de "Extinction Rebellion" adlı çevreci grubun aktivistleri, petrol şirketi Shell'in, Londra Bilim Müzesi'ndeki "Gelecekteki Gezegenimiz" sergisinin sponsorluğunu üstlenmesine tepki gösterdi.

İngiltere'de "Extinction Rebellion" adlı çevreci grubun aktivistleri, petrol şirketi Shell'in, Londra Bilim Müzesi'ndeki "Gelecekteki Gezegenimiz" sergisinin sponsorluğunu üstlenmesine tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü Londra Bilim Müzesi önünde toplanan göstericiler, Shell'in "dünyayı en çok kirleten 4. şirket" olduğunu savunarak, müzenin, söz konusu şirketle sponsorluk anlaşması yapmasını protesto etti.

Ellerinde "Shell, bilim müzesinden elini çek", "Müze kanlı parayı alıyor" ve "Şimdi harekete geç" yazılı pankartlar taşıyan protestocular arasında bilim insanları ve doktorlar da yer aldı.

Göstericiler, Shell'in her yıl fosil yakıtlar için milyarlarca dolar yatırım yaptığını belirterek, müzenin, Shell ile sponsorluk anlaşması yaparak ününe ve güvenilirliğine zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" üyeleri, iklim krizine katkı sağlamakla eleştirdikleri şirket ve kuruluşların önünde gösteriler düzenliyor.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Önceki günlerde şehrin işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapatan protestoculardan bazıları, kendilerini yapıştırıcıyla yola yapıştırarak oturma eylemi düzenlemişti.

İki hafta boyunca eylemlerine devam edecek çevreci grubun gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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