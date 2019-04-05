İngiltere Brexit'i 30 Haziran'a Ertelemeyi Teklif Etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihini 30 Haziran'a ertelemeyi önerdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, geçtiğimiz saatlerde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihini Mart 2020'ye erteleyerek, daha planlı bir Brexit teklif etmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise Tusk'a çıkış tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini teklif etti. İngiltere Başbakanı May'in yazdığı mektupta, "Birleşik Krallık, çıkışın 30 Haziran 2019 tarihine ertelenmesini önermektedir. Eğer siyasi partiler daha bunun erken olmasını onaylarsa, hükumetimiz de 30 Haziran'dan daha önce çıkışın olmasını sağlayacaktır" ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 12 Nisan olarak belirlenmişti. İngiliz Hükumeti, parlamentoya 3 Brexit teklifi sunmuş ancak milletvekillerinin onayını alamamıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA