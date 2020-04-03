- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var
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Boris Johnson, İngiltere, Güncel

- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var

- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum.

03.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:55
- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var

- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var

LONDRA - Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum. Hala ateşim var" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Evinde karantinada bulunan Başbakan Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullandı.

Karantinada kalmaya devam edeceğini bildiren Başbakan Johnson, "Bu yüzden hükümet tavsiyelerine uygun olarak bu belirti devam edene kadar izolasyonuma devam etmeliyim" diye konuştu. Virüsü yenmek için hükümet olarak sürekli çalıştıklarını da vurgulayan Johnson, ay sonuna kadar günde yaklaşık 100 bin test yapılacağını belirtti.

Öte yandan karantinada bulunduğu evinde ilk kez görüntülenen İngiltere Başbakanı Johnson sağlık çalışanlarını alkışlamak için evinin önüne çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Johnson yaptığı paylaşımda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarına teşekkür ederek, "Korona virüsüyle savaşmak için yaptığı her şey için NHS'ye ve tüm kritik durumdaki çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten ilham kaynağısınız" ifadelerini kullanmıştı.

- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- İngiltere Başbakanı Johnson: Daha iyi hissediyorum, hala ateşim var
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