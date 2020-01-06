: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız

06.01.2020 00:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:58

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Karayipler'de yaptığı tatilden dönüşünde ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

"BÖLGEDEKİ YIKICI DAVRANIŞLARIN SORUMLUSUYDU"

Görüşmelerinin ardından yazılı bir açıklama yapan Johnson, "General Kasım Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu ve bölgedeki yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı davranışların sorumlusuydu." ifadesini kullandı.

Johnson, "Binlerce masum sivil ve Batılı (askeri) personelin ölümüne yol açan eylemlerde oynadığı başrol göz önüne alındığında, ölümüne ağlayamayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"MİSİLLEME ÇAĞRILARI DAHA FAZLA ŞİDDETE YOL AÇACAK"

Başbakan, "misilleme çağrılarının bölgede daha fazla şiddete yol açacağı" uyarısında bulundu. İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için tüm taraflarla yakın temasta olduğunu kaydeden Johnson, İngiliz askerler ve bölgedeki İngiliz çıkarlarının güvenliği için adımlar attıklarını vurguladı.

Başbakan Johnson, İngiltere Parlamentosunu salı günü konuya ilişkin bilgilendireceklerini de belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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