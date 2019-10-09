İngiliz şarkıcı Elthon John, Kraliçe Elizabeth'in yeğenini tokatlarken gördüğünü söyledi

09.10.2019 09:16

72 yaşındaki İngiliz şarkıcı Elthon John, Kraliçe Elizabeth'le ilgili ilginç anılar paylaştı.Sunday Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Kraliçe'nin yeğenini tokatladığını ancak bunun bir şaka olduğundan bahsetti.

DEFALARCA "VURMA" DEDİ

İngiliz şarkıcı Kraliçe Elizabeth'i, kız kardeşi Prenses Margaret'in oğlu Viscount Linley'i tokatlarken gördüğünü anlattı. Ancak bu tokatlama, bir şakalaşmadan ibaretti. Ünlü şarkıcı, bir partide Linley'in Kraliçe'den uzaklaşmaya çalışır gibi yaptığını, ancak Kraliçe'nin yeğenine hafifçe tokat attığını ve bu esnada Linley'in, defalarca "Vurma" dediğini aktardı.

"ÖZEL HAYATINDA EĞLENCELİ BİRİ"

John, "Kraliçe'nin halk önündeki imajının ciddiyetsizlik olmadığını biliyorum ama özel hayatında eğlenceli biri" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı, Kraliçe'nin kendisinin bu tokat oyununa şahit olduğunu görünce göz kırparak, bunu bir şaka olduğu mesajını verdiğini belirtti.