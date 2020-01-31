: İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

31.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:34

AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22: 00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti. Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

BREXIT YANLILARI VE KARŞITLARI SOKAĞA ÇIKIYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit yanlıları bazı etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. "Ayrılık Ayrılık Demektir" kampanyası, ışık ve müzik gösterileri ile Brexit'i kutlayacak. Başbakanlık binası üzerine yansıtılacak bir saat ile de Brexit'in gerçekleşeceği saate geri sayım yapılacak. Parlamento Meydanı'nda da İngiltere bayraklarının sallanacağı belirtiliyor.

Brexit karşıtları da Londra'da Thames Nehri kıyısında bir araya gelecek. "Karanlığa Karşı Işık Yak" ismi verilen etkinlikte meşalelerin yakılacağı duyuruldu. Benzer etkinliklerin Brighton ve Bournemouth'ta da yapılacağı belirtiliyor.

İNGİLTERE. 2016'DA BREXİT KARARI ALMIŞTI

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Kaynak: AA

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