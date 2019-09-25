İngiliz basınından Türkiye siyasetiyle ilgili analiz: Babacan yüzde 10 alırsa İmamoğlu başkan olur

25.09.2019 21:39

İngiliz gazetesi Financial Times, eski ekonomi bakanı Ali Babacan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma girişimlerinin Türkiye siyasetinde yaratacağı olası denklemlerin masaya yatırıldığı bir makale yayımladı. Makalede "Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur" görüşü dile getirildi.

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan

"ESKİ DOSTLAR ERDOĞAN'IN TEHDİT EDİYOR"

İngiltere'nin çok okunan finans gazetesi Financial Times, kapsamlı bir Türkiye analizi hazırlayarak son dönemde AK Parti'de yaşanan ayrılıkları okuyucularına duyurdu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partiden ayrılma sürecinin kapsamlı bir şekilde aktarıldığı haber, gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlandı. "Türkiye: Eski dostlar Recep Tayyip Erdoğan'ın saltanatını tehdit ediyor" başlığıyla yazılan haberde "AK Parti'den bazı üst düzey yetkililerin" görüşlerine yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"BABACAN YÜZDE 10 ALIRSA, İMAMOĞLU BAŞKAN OLUR"

Haberde, partiden ayrılanların başkanlık yarışında bir çatı adayı destekleme ihtimalleri üzerinde duruldu. Gazetenin haberinde, "Bütün bu sorulara rağmen Erdoğan'ın destekçileri isyancıları bir tehdit olarak görüyor. AK Partili bir yetkili, 'Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur.'" ifadesi kullanıldı.