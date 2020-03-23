INEVA'da üst düzey atama Enerji geri kazanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştiren INEVA Çevre Teknolojileri'nde üst düzey bir atama gerçekleşti.

INEVA Çevre Teknolojileri'nin Genel Müdürü Erman Çakal oldu

Enerji sektörünün deneyimli ismi Erman Çakal, Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketin Genel Müdürü olarak çalışmalarına başladı.

2016 yılında katıldığı Coşkunöz Holding bünyesinde enerji geri kazanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştiren INEVA Çevre Teknolojileri'nin yeni Genel Müdürü Erman Çakal oldu. Enerji sektöründe 15 yılı aşkın deneyimi bulunan Erman Çakal, atık bertarafından buhar enerjisi üreten ve 2020 yılında Kocaeli Bölgesi ile Gaziantep'te devreye alınacak tesisler ile ilk defa elektrik enerjisi üretimine başlamayı hedefleyen şirketin tüm operasyonlarından sorumlu olacak. Aynı zamanda Coşkunöz Holding'in enerji grubu şirketleri ile mevcut ve potansiyel enerji projelerinin yönetimini de yürütece

Kaynak: Bültenler