İnegöl Belediye Meclisi toplandı
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İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İnegöl Belediye Meclisi toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Meclis Başkanvekili Erdal Akkaya Başkanlığında yapılan mecliste, 5'i imar komisyonundan gelen ve 2'si de plan bütçe komisyonundan gelen olmak üzere toplam 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis başlangıcında gündeme dair kısa bir değerlendirme yapan Meclis Başkanvekili Erdal Akkaya, "Ülkemizin gündeminde orman yangınları var. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu zorlu günlerde elini taşın altına koyan herkese de teşekkür ediyorum. Bu noktada belediyemizin de bir çalışması var. Cumartesi gününe kadar sürecek bir yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardımlar cumartesi günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Değerlendirme sonrası temmuz ayı faaliyetlerinin sunumu yapıldı. Ardından gündem maddeleri görüşüldü. - BURSA

İnegöl Belediye Meclisi toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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