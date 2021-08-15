İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketinde çamura saplanan kaplumbağa kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde, çamura saplanan kaplumbağa arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde, çamura saplanan kaplumbağa arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Özlüce köyünde sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i bulmak için arama çalışmalarına devam eden ekipler, çamur içinde hareketsiz şekilde duran kaplumbağayı fark etti.

Kaplumbağayı çamurdan çıkaran ekipler önce hayvanın öldüğünü sandı. Üzerine su dökülen kaplumbağa bir süre sonra kendine gelerek hareket etmeye başladı.

Ekipler, kurtardıkları kaplumbağayı doğal ortama bırakmak için kutuya koyarak güvenli bir yere aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım