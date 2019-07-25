Indiana Jones 5 Filmi
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1981 yapımı “Indiana Jones 1: Kutsal Hazine Avcıları”nın beşinci devam halkası olan filmde Indiana Jones’un yeni maceralarına tanık oluyoruz. Maceracı arkeolog Indiana Jones'u bir kez daha Harrison Ford'un canlandıracağı yapımın yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaryosu ise serinin 4. filmi Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı'nın senaristi David Koepp'e emanet.
Yönetmen: Steven Spielberg
Senaryo: Jonathan Kasdan, Philip Kaufman, George Lucas
Oyuncular: Harrison Ford
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Indiana Jones 5
Yapımcı Firma: Lucasfilm
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 10.07.2020
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