Indiana Jones 5 Filmi

1981 yapımı “Indiana Jones 1: Kutsal Hazine Avcıları”nın beşinci devam halkası olan filmde Indiana Jones’un yeni maceralarına tanık oluyoruz. Maceracı arkeolog Indiana Jones'u bir kez daha Harrison Ford'un canlandıracağı yapımın yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaryosu ise serinin 4. filmi Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı'nın senaristi David Koepp'e emanet.



Yönetmen: Steven Spielberg

Senaryo: Jonathan Kasdan, Philip Kaufman, George Lucas

Oyuncular: Harrison Ford

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Indiana Jones 5

Yapımcı Firma: Lucasfilm

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 10.07.2020

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Kaynak: InterSinema.com