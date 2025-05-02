İnci Taneleri finali iptal edildi! İnci Taneleri devam edecek mi?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi için alınan final kararı geri çekildi. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören İnci Taneleri finali iptal edildi haberinin ardından, dizinin sevenleri büyük sevinç yaşadı. Peki, İnci Taneleri devam edecek mi, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İNCİ TANELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği için çok yorulduğu bu nedenle de 45. Bölümde bitirmek istediği İnci Taneleri dizisine Kanal D ise devam etmek istiyordu. Dizinin yapım şirketi BKM ile Kanal D devam etme konusuna anlaştı.

İnci Taneleri

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri ekibi bu yaz Şenol Sönmez'in yönetiminde Netflix'e 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekecek. Organize İşler dizisinin bitiş tarihine göre de ekip İnci Taneleri'nin 3. sezonunun çekimlerine başlayacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kanal D, sezona eylülde başlamak istiyor, şimdi bu konu üzerinde görüşmeler sürüyor.