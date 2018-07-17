İnce "Apoletlerini Sökeceğim" Demişti! Erdoğan, Eşini Yargıtay Üyesi Olarak Atadı

"Apolet sökme" tartışmalarıyla gündemde olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyeliğine atandı.

"YARGITAY ÜYESİ 3 KADINDAN BİRİ KORGENERAL TEMEL'İN EŞİ"

Oda TV'den Müyesser Yıldız'ın haberinden ilgili bölüm şöyle:

112 yeni yüksek yargı üyesi arasında sadece 3 kadın bulunuyor. Bunlar arasında dikkat çekmeyen ve gündeme gelmeyen öyle bir isim

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Apolet sökme" tartışmalarıyla gündemde olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMLİĞİ YAPTI

Yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.

YENİ KARARNAMEYLE YARGITAY ÜYESİ OLDU

25 Mart 2016 kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan Temel, dünkü kararnameyle yeniden Yargıtay'a, ama bu defa üye olarak döndü.