Eşine Öfkelenen Koca, Uçağıyla Eşinin Bulunduğu Kulüp Binasına Çarptı
Botsvana'nın Gaborone kentinde bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı. İnanılmaz olayda pilot hayatını kaybetti.
Botsvana'nın Gaborone kentinde bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı.
Botsvana'daki Gaborone şehrindeki bir pilot, eşine sinirlenerek şehrin kuzeyindeki Matsieng Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına bindi. Uzun süre alçak uçuş yapan öfkeli koca, uçağının rotasını eşinin içinde bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübü binasına çevirdi.
PİLOT DIŞINDA KİMSE HAYATINI KAYBETMEDİ
Uçağıyla kulüp evine çarpan pilot, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili açıklama yapan Matsieng Uçuş Kulübü, olayda pilot hariç kimsenin hayatını kaybetmediğini açıkladı. Kulüp, tesisin ve hava trafik kontrol (ATC) kulesinin tamamen yıkıldığını ve 13 otomobilin yandığını açıkladı. Olay anı ve sonrası çevredekilerin kameralarına yansıdı
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Araba alır gibi kendilerine uçak alıyorlar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Asabi ! Bu az bile seçimlerden sonra eyvah eyvah. Ama kalın kafalılar anlamaz.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Asabi ! Bu az bile seçimlerden sonra eyvah eyvah. Ama kalın kafalılar anlamaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayret bugün adanasız bir gün geçiriyorum...Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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TÜRKİYEDE YÜKSEK OLAN . . KAZANANIN. . DEĞİL HARCAYANIN , ÜRETENİN ÖDEDİĞİ YÜKSEK VE ADALETSİZ VERGİLERLE ÜLKE YÖNETİLİYOR KÖR TUTTUĞUNU HESABI KOLAYLARINA NERESİ GELİYORSA ORADAN VERGİ ALIYOR BU VERGİLERDEN PAYI DAHA ÇOK SİYASİLER VE KAMU ÇALIŞANLARI ALIYOR SOKAKTAKİ İNSANA ÇOK AZ BİR ŞEY DÜŞÜYOR ÜLKEMİZDE ÜRETİM MALİYET ARTTIĞINDAN AZALIYOR HERKES KAPAĞI MAAŞI GARANTİ VE YÜKSEK GÖRDÜĞÜ KADROLARI ŞİŞMİŞ OLAN DEVLETE ATMAYA ÇALIŞIYOR ADALET VERGİNİN TABANA YAYILMASIYLA BAŞLAR O BİLE YOKCevap Yaz 5 Yayından Kaldır