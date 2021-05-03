İnan Demirel kimdir? İnan Demirel kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!
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İnan Demirel kimdir? İnan Demirel kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!

İnan Demirel kimdir? İnan Demirel kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İnan Demirel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İnan Demirel kaç yaşında, nereli? İnan Demirel hayatı ve biyografisi! İnan Demirel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İnan Demirel hakkında araştırmalar yapılıyor. İnan Demirel kimdir? İnan Demirel kaç yaşında, nereli? İnan Demirel hayatı ve biyografisi!

İNAN DEMİREL KİMDİR?

İnan Demirel mesleğe Hakimiyet gazetesinde başladı.

Sırasıyla ATV Ankara bürosu, CNN Türk, DHA, Kanal 24, TV8 ve Artı 1 ve Habertürk TV'de muhabir, editör ve haber müdürü olarak görevlerini yaptı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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