İmsat Engelliler İçin Sahneye Çıktı

İyilik Melekleri Sanat Topluluğu (İMSAT), engeliler yararına tiyatro oyunu sahneledi.



Plaza 16 Yakut Salon'da gerçekleştirilen gösteriye, öğrenciler ve aileleri ilgi gösterdi.



İMSAT Üyesi oyuncu Abdullah Yüksekcan, yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya ve Bursa'da her iki ayda bir çocuklar için tiyatro oyunu sahnelediklerini söyledi.



Tiyatro gösterimlerinin tümünü, çeşitli ihtiyaç sahipleri için yaptıklarını ifade eden Yüksekcan, "Tiyatrodan gelen ücretten, tutulan sahne, oyuncuların ücretleri, kostüm bedelleri çıkarıp kalan meblağı ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gönderiyoruz." dedi.



Yüksekcan, Bursa'daki bu gösterilerini de engellilere destek amacıyla yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bunu engellilere destek amacıyla yapıyoruz. Yaklaşık bir yıldır Ankara, Antalya ve Bursa'da sabit olarak tiyatro düzenliyoruz. Proje bazlı değişiyor. Örneğin Ankara'da zor durumda olan bir okulu belirliyoruz. Bununla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden destek ve izinler alınıyor, daha sonra tiyatro düzenleniyor. Buradan kazanılan gelir okula bağışlanıyor. Ayrıca bizim çağrı merkezlerimiz var, insanlar buradan bize başvuruda bulunabiliyor. İhtiyaçlarını bize aktarıyorlar, biz de tiyatro düzenleyip gelirini onlar aktarıyoruz."