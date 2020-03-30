İmera'dan yeni şarkı
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Karadeniz, Magazin

İmera'dan yeni şarkı

Karadeniz müziğinin geniş kitlelerce sevilmesinde önemli bir payı olan İmera, karantina günlerini fırsata çevirdi

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
İmera'dan yeni şarkı

Karadeniz müziğinin geniş kitlelerce sevilmesinde önemli bir payı olan İmera, karantina günlerini fırsata çevirdi. İnsanların evlerine kapansa bile içlerindeki güzel duyguları birbirleriyle paylaşmaya devam etmelerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan İmera, Ezel isimli yeni teklisini dijital platformlardan dinleyicilerin beğenisine sundu. Sözleri ve müziği Hüseyin Ulusan'a, aranjesi Yıldıray Yanlı'ya ait olan Ezel şarkısı kısa sürede dillere dolanmayı başardı.

'Sosyal mesafe' kuralını korundular& ;

Her zaman olduğu gibi sade bir klip çeken İmera, 'sosyal mesafe' kuralına uyup çekimlerde 1'er metre aralıklarla durmaya dikkat etti. Sosyal medyada büyük ilgi gören şarkı için müzikseverler 'Corona'ya ilaç' yorumu yaptı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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