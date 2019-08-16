İmece usulüyle mahallenin sorunlarını çözüyorlar

16.08.2019 11:03

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi sakinleri, yollarını, caminin yenilenmesini ve sulama kanallarını imece usulüyle yapıyorlar.

İlçenin kırsal mahallelerinden Beyce'de araçların geçmekte zorlandığı yolları genişleten, su ulaşmayan tarlalara sulama kanalı yapan, mahalle camisini yenileyen vatandaşlar, yaşadıkları yerin sorunlarını çözüyorlar.

Beyce Mahallesi Muhtarı Osman Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin maddi destekleri, köy bütçesinde topladıkları paralar ve gönüllü işçilerin katkısıyla birçok eksikliği kendi imkanlarıyla giderdiklerini anlattı.

Durmaz, 186 hanede 385 kişinin yaşadığı mahallede kendi işlerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "10 kişilik gönüllü ekibi kurduk. İmece ile istinat duvarı yaptık, yollara beton dökerek genişlettik. İş başa düşünce çalışmamız gerekiyor. Burası bizim evimiz, toprağımız. Atalarımız da böyle yapmış. Belediye malzeme desteği verdi ya yeter, biz işçi olur çalışırız." dedi.

30 bin liraya toplayıp camiyi yenilediler

İmece usulüyle bugüne kadar mahallenin pek çok eksiğini giderdiklerine dikkati çeken Durmaz şöyle devam etti:

"Sulama kanalımızda suyumuz vardı ama su tarlalara ulaşmıyordu. Suyun önünü açtık kanallar oluşturduk, boru hattı döşedik. 3 gün çalıştık ve suyumuzu kendi emeğimizle tarlalarımıza ovamıza ulaştırdık. Kendi aramızda camimiz için para topladık herkes bir şeyler verdi 30 bin lira topladık. Camimizin yeniden duvar kaplaması yaptık. Bu işlerde de belediyeden sadece malzeme desteği aldık. Camimiz yenilendi. Kendi traktörlerimiz ile kendi küreğimiz, kazmamızı elimize aldık yaptık."

Kadınlar da yemek hazırlayarak destek oluyor

Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Ayşe Cura da muhtarın ve komşularının toplanarak imece ile bahçelerinin istinat duvarını yaptığını dile getirerek kadınların da çalışan gönüllülere yemek hazırlayarak destek olduğunu söyledi.

80 yaşındaki Mesude Vardı ise mahallelerinde bu güzel geleneği hiç terk etmediklerini anlatarak "Köyümüze gelen işçilerin, imeceye katılanların gözlemelerini, yemeklerini biz yaparız. Köyümüz için gönlümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA