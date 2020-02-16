İmar Barışı'nda 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi

16.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi.



Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla başlatılan İmar Barışı uygulamasında, başvurular 8 Haziran 2018'de başladı. Euronews.com'da Görüntüle