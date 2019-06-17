İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayını sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu.

Dün yayınlanan program sonrasında reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, ortak yayın ilk sırada yer aldı.

Tarihi Buluşma Öncesi programıikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber kaptı. Tarihi Buluşma Sonrası da izleyici çekerken, Survivor yarışması beşinci sırada kaldı.