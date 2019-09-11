İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu

11.09.2019 17:18

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan'ın davet ettiği isimlerin elini tek tek sıktığı anda arka planda objektiflere takılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yüz ifadeleri dikkat çekti.

"BİR ARADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldiği buluşmada yaptığı konuşmada "Siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ancak milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Her fırsatta söylediğim tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet tablosunun da burada bir yansıması olduğunu söylemekten de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Konuşmasının devamında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz. Biz İBB'ye geldiğimizde 2-3 dönem öncesinden kalma personeller vardı. Kaldığı yeri hak eden insanlara dokunmadım. Ne personelle, ne araçlarla uğraştık."