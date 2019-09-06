Son dakika: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi

06.09.2019 16:38

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi.

Bu kararı değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın üst mahkemede bozulacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kararı bozacak hukukçuların olduğuna inanıyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

"HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

Kararın can sıkıcı olduğunu belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: " Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdırı. Bu kararı kabul etmiyoruz. Canan hanımın yanındayız. Her zaman da yanında olacağız."

NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada "Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız" dedi. Öte yandan Kaftancıoğlu'nun bir önceki duruşmada okuğu şiir ceza indirimi uygulanmamasına gerekçe gösterildi.