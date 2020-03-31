İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
750-800 bin İstanbullunun pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümete İstanbul'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi çağrısında bulundu.
31.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:52
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 29 Mart Pazar ve 30 Mart Pazartesi gününe ait toplu taşıma kullanma istatistiklerini paylaştı.
"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEK ÖNLEMDİR"
Verilere göre 750-800 bin İstanbullunun pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade eden İmamoğlu, "Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu sokağa çıkma yasağı talebini yinelediği mesajında şu bilgilere yer verdi:
- Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı.
- Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk.
- Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.