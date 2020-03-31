İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haber
İstanbul, Politika, Güncel

İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir

750-800 bin İstanbullunun pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümete İstanbul'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi çağrısında bulundu.

31.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:52
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 29 Mart Pazar ve 30 Mart Pazartesi gününe ait toplu taşıma kullanma istatistiklerini paylaştı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEK ÖNLEMDİR"

Verilere göre 750-800 bin İstanbullunun pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade eden İmamoğlu, "Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir

İmamoğlu sokağa çıkma yasağı talebini yinelediği mesajında şu bilgilere yer verdi:

- Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı.

- Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk.

- Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.

İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir

Haberin Videosu:

Ekrem İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir

İlgili Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
30 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
30 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Haber
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haber
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Ezgi Mola Dilek Yaman Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Basketbolcu Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:06:12. #1.14#
title