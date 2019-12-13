: İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir

13.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili kendisine yönelik "Sen otur işine bak" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu; "Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. 'Sen otur işine bak' cümlesinin bir başka açılımı en iyisini ben bilirim demektir bunun karşılığı. Bence en iyisini 16 milyon bilir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasındaki makam odasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul projesine karşı eleştirileri nedeniyle kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren İmamoğlu, "Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim" karşılığını verdi.

"KANAL İSTANBUL SÜRECİNİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sen otur işine bak" sözlerine yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:

-Uzun zaman geçti Sayın Cumhurbaşkanının belediye başkanlığından bu yana. Belediye kanununun 18. maddesi belediye başkanı belediye teşkilatının, beldenin ve belediyenin haklarını, menfaatlerine korur diye izahta bulunur. Dolayısıyla oturarak iş yapan hangi belediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyorum. Öyle bir geleneği mi oluştu, onu da bilmiyorum İstanbul ile ilgili ama ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim.

-Ben toplumun menfaatlerini ve haklarını korumak için belediye başkanı seçildim. 'Sen otur, işine bak' cümlesinin bir başka açılımı en iyisini ben bilirim demektir bunun karşılığı. Bence en iyisini 16 milyon bilir. Ben bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim. Toplumun menfaati için çalışacağım. Ve bu süreçle ilgili 16 milyon insanın en son noktasına kadar bilgileri elde etmesini sağlayacağım.

"DAHA FAZLA SESİMİZ ÇIKACAK"

Bu gibi önemli konuları çok sesli bir şekilde toplumun önünde dile getireceklerini belirten İmamoğlu, "Toplumun kararını, toplumun menfaatini yine toplumla ortak akılla vereceğiz. Bütün bunları yapmamızın sebebi aslında yaşadığımız seçimin bize verdiği en değerli kısmı susmamak, konuşmak. Herkes konuşacak. Ben de onların temsilcisi olarak her zaman konuşacağım. Buna alışmak istemeyen kim varsa bu sürece alışsa iyi olur. Daha fazla sesimiz çıkacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın "Dünyada büyük sükse yaratacak" yorumuna ise "Biz, birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, 'Evet' demeyeceğiz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na, Kanal İstanbul projesi için tepki göstermişti. "Kanal İstanbul cinayettir" diyen İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Sen otur işine bak" demişti.

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