İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli'nin konserine gitti.
Tekrarlanan seçimlerin sonucunda 27 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, 8 günlük tatilini Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz akşam sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserini izlemeye giden İmamoğlu'nun Livaneli sevgisi dikkat çekti.
İLK KONSERİNE KIBRIS'TA GİTTİ
İBB Başkanı İmamoğlu tatilini geçirdiği Bodrum'da Zülfü Livaneli'nin konserini izledi. Livaneli'nin birinci konserini Kıbrıs'ta, ikincisini İstanbul'da izleyen İmamoğlu, son olarak ünlü sanatçının Bodrum'daki konserine gitti.
SON ÜÇ AYDA ÜÇ KONSERİNE KATILDI
Böylelikle İmamoğlu son üç ayda üçüncü kez Livaneli konserine katılmış oldu.
SILA VE ALİ SUNAL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli'nin sahnesine ünlüler akın etti. Sıla ve Ali Sunal ise konsere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.
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cübbelinin sohpetine gidecek degil yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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CUMA NAMAZLARINA GİTMEYİ BIRAKMIŞ , NEDE OLSA İŞİ BİTTİ ŞİMDİ KONSER , BAR PAVYON ZAMANICevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya maçta amigo yada konserde darbukacı tipik chp zihniyetiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kayahan''ın eline su bile dökemez reis karşıtı olduğu için gündemdeCevap Yaz Yayından Kaldır
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BUNLAR OTURUP ÇALIŞCAKTA BİZ GÖRCEZ. NERDE EĞLENCE ORDA OLURLAR BAŞKADA BİŞEY YAPMAZLAR. KONSERDEYDİM NE KADARDA ÇAĞDAŞ GÜLEÇ BAŞKANIM DİYİP KANDIRMAYA DEVAM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AKŞAMA KADAR ALLAH ALLAH AKŞAMDAN SABAHA KADARDA YALLAH YALLAH YÜRÜ BE BRE İMAMOĞLU SANATÇILAR ARKANDA HALK ARKANDA KİM TUTAR SENİ !!!!!!!!??????Cevap Yaz Yayından Kaldır