: İmamoğlu'nun sözlerine kızıp profesör unvanını sildi

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:02

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu seyretmeye giden eşi Dilek İmamoğlu hakkında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav'dan tepki geldi. Oktav, İmamoğlu'nun sözlerine tepki olarak profilinde yer alan unvanı sildiğini açıkladı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş birlikte izlemiş ve poz vermişlerdi.

İMAMOĞLU, EŞİ İÇİN "MASTER'I OLAN DOKTORASI OLAN BİR TÜRK KADINI" DEMİŞTİ

Eşinin bu karelerde yer alması ile ilgili eleştirilere ilişkin soruyu cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söylemişti: "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

"ESAS OLAN VATANSEVERLİKTİR"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ise İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine dikkat çeken bir tepki gösterdi. Oktav profilinde yer alan unvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıklayarak"Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr. unvanımı sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" ifadelerini kullandı.

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