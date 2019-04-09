Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, medya patronu Şahenk, Ciner ve Demirören ailelerine yüklenip "Bizi dünyaya daha fazla rezil etmeyin" demişti. Bu sert eleştirinin ardından 3 yayın grubu da Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını kanallarında canlı yayınladı.

Dün İstanbul Kartal'da vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, medya patronlarına yüklenmişti. "Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum." diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK'Ü HEDEF ALDI

"Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu? İsim veriyorum; NTV'yi Şahenk ailesini, Habertürk'ü Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin."

Ekrem İmamoğlu

3 KANAL DA CANLI YAYINLADI

Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde kendisine destek için gelen il başkanlarıyla beraber kameraların karşısına geçti. İmamoğlu'nun konuşmasını NTV, Habertürk ve CNN Türk canlı verdi.

İşte İmamoğlu'nun konuşması sırasında 3 kanal;